МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут, увеличиваясь уже несколько торговых сессий подряд, следует из данных торгов. Европа откажется от лимита цен на российский газ, сообщили СМИ

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,16%, до 7484,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 6349,88 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 13437,79 пункта.

Британский индекс растет четвертую сессию подряд, увеличившись за этот период на 3,5%, французский индекс — шестую, увеличившись на 4,2%, а немецкий DAX за последний три дня вырос на 4%.

Такой динамике европейских рынков в основном способствуют оптимизм инвесторов в США в преддверии публикации данных о потребительских ценах в стране. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.

Кроме того, безработица в Британии в мае-июле снизилась до минимума с 1974 года в 3,6%.