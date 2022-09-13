Европейские фондовые индексы растут несколько сессий подряд на оптимизме инвесторов
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут, увеличиваясь уже несколько торговых сессий подряд, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,16%, до 7484,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 6349,88 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 13437,79 пункта.
Британский индекс растет четвертую сессию подряд, увеличившись за этот период на 3,5%, французский индекс — шестую, увеличившись на 4,2%, а немецкий DAX за последний три дня вырос на 4%.
Такой динамике европейских рынков в основном способствуют оптимизм инвесторов в США в преддверии публикации данных о потребительских ценах в стране. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.
Кроме того, безработица в Британии в мае-июле снизилась до минимума с 1974 года в 3,6%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220913/838098601.html