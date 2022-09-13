МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе всех торгов вторника умеренно растет при поддержке внешней конъюнктуры, индекс РТС за счёт укрепления рубля минутами ранее преодолевал отметку в 1300 пунктов, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.15 мск увеличивается на 0,55%, до 2463,24 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,47%, до 1299,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 55 копеек, до 59,68 рубля, евро — на 3 копейки, до 60,77 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,5%, до 95,4 доллара за баррель.

"К середине дня индекс Мосбиржи демонстрирует умеренный рост в пределах 0,5% в отсутствие громких корпоративных новостей и событий. Внешний фон пока благоприятствует росту отечественного рынка, европейские индексы и фьючерс на S&P 500 также торгуются в "зеленой зоне", — поясняет Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции "Детского мира" (+2,15%) во вторник повышаются в рамках общего оптимизма в секторе ритейла. Ближайшее запланированное корпоративное событие назначено на 18 октября, когда компания должна опубликовать операционные результаты за 3-й квартал текущего года. Объявлений о дивидендах за текущий год на данный момент сделано не было", — отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Индекс РТС поднялся выше 1300 пунктов впервые с 1 июля

Лапшина обращает внимание, что второй день подряд активно дорожают девелоперы: ПИК (+2,3%), ЛСР (+1,5%), "Эталон" (+1,1%), "Самолет" (+0,75%) перед пятничным заседанием ЦБ, на котором регулятор, вероятно, продолжит снижение ключевой ставки (а это означает в том числе удешевление ипотеки в дальнейшем).

"Отмечаем, что по TCS Group (+3,25%) сегодня проходит достаточно большой объем торгов, акции по объему на третьем месте после "Сбербанка" и "Газпрома", опережая "Лукойл", — дополнила она.

Также в лидерах роста котировок — акции "Совкомфлота" (+2,6%), "Яндекса" (-2,62%), "Селигдара" (+2,14%), "Мечела" (+1,47%).

Лидеры снижения — акции "СПБ биржи" (-1,67%), "Русала" (-0,99%), ОАК (-0,98%), Qiwi (-0,9%), "Татнефти" (-0,69%), ТМК (-0,46%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС пытались развить повышение, но в целом демонстрируют сдержанную динамику, ожидая новых значимых драйверов, отмечает Кожухова. Курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с 31 августа

Одним из главных событий дня станет публикация данных об инфляции в США, и если они зафиксируют замедление роста потребительских цен, то можно рассчитывать на сохранение позитивного настроя до конца торговой сессии, таким образом, российский рынок имеет все шансы завершить торги сегодня в плюсе, если не произойдет чего-либо экстраординарного, добавляет Лапшина.

Что же касается позитивных факторов в дальнейшем, то не исключено, что инвесторам придется подождать до второй половины недели, когда начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором примет участие в том числе президент РФ Владимир Путин, заключает Кожухова.