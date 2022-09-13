МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена золота заметно опускается к вечеру вторника, рынки реагируют на информацию о том, что годовая инфляция в США замедлилась слабее прогнозов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Источник: ЕС продолжает обсуждать вопрос о лимите цен на российский газ

По состоянию на 17.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 23,5 доллара, или на 1,35%, до 1 717,1 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,05%, до 19,652 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США снизилась до 8,3% по итогам августа после 8,5% месяцем ранее, в то время как аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали еще большее снижение — до 8,1%. Это вызвало ожидания более жёсткого подхода Федеральной резервной системы (ФРС) США к монетарной политике.

Дополнительное ужесточение кредитно-денежной политики в США, в свою очередь, будет позитивно для доллара и доходности американского госдолга и негативно, соответственно, для сырьевых товаров и активов, используемых как "убежище". А к обеим этим категориям золото и относится.

Теперь, по данным CME Group, уже 82% аналитиков ожидают повышения учетной ставки ФРС на 0,75 процентных пунктов, до 3-3,25% годовых.

"Шокирующий отчет об инфляции выбил почву из-под ног у золота, поскольку инвесторы теперь предполагают ужесточение политики ФРС. Повышение ставки на 75 базисных пунктов в сентябре — это уже решенный вопрос, и, кажется, мы не увидим снижения ставки в ноябре", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик брокера Oanda Эдвард Моя (Edward Moya).