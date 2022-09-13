МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник заметно снижаются, в том числе NASDAQ — почти на 4%, после выхода неоднозначных данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США замедлилась по итогам августа

По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 2,65%, до 31524,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,87%, до 11793,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,03%, до 3985,55 пункта.

На американских фондовых рынках во вторник наблюдается сильное снижение после выхода данных об инфляции в стране. Годовая инфляция снизилась до 8,3% по итогам августа после 8,5% месяцем ранее, хотя аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали большее снижение — до 8,1%. Теперь рынки оценивают перспективы ещё более "ястребиных" действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом вопрос темпов повышения учётной ставки перетекает в попытки понять, когда этот процесс может завершиться.

"В настоящий момент беспокойство вызывает не столько путь, сколько место назначения", — считает старший инвестиционный стратег Allspring Global Investments Бриан Якобсен (Brian Jacobsen), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. "Если ФРС хочет поднять ставку и удерживать ее, то большой вопрос — на каком уровне", — добавил эксперт.