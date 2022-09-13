МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением после роста последних нескольких дней, инвесторы оценивают статистику по инфляции в США, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,17%, до 7385,86 пункта, французский CAC 40 — на 1,39%, до 6245,69 пункта, немецкий DAX — на 1,59%, до 13188,95 пункта.

Британский индекс рос до этого три сессии подряд, французский индекс — пять сессий, а немецкий DAX — две сессии.

Пессимизм на рынках Европы связан с тем, что ранее во вторник министерство труда США опубликовало данные по годовой инфляции в стране. Показатель составил 8,3% против уровня июля в 8,5%, в то время как аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 8,1%.

Замедление инфляции относительно слабыми темпами подогревает ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет проводить более жесткую монетарную политику, которая способна привести к снижению экономики. По данным CME Group, 76% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки ФРС сразу на 75 базисных пунктов в сентябре.

"Рынки снова оказались впереди самих себя. ФРС не будет смягчать политику до конца года, поэтому мы можем ожидать новых повышений ставок", — сказал агентству Блумберг глава отдела торговли в компании MPPM GmbH Гильермо Эрнандес Сампере (Guillermo Hernandez Sampere).