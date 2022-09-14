МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Широкомасштабная распродажа американских акций во вторник ударила по фондовому рынку после того как опубликованные данные показали, что инфляция потребительских цен в США в августе неожиданно выросла. Вышедший отчет разбил надежды на то, что Федеральная резервная система может в ближайшем будущем ослабить свою программу ужесточения денежно-кредитной политики. Годовая инфляция в США замедлилась по итогам августа

Все три ведущих фондовых индекса США резко снизились после четырех дней роста, показав самое значительное в процентном отношении падение по итогам дня более чем за два года.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в августе более, чем ожидалось, на 6,3% с 5,9% в июле.

Отчет указывает на "очень устойчивую инфляцию, а это означает, что ФРС продолжит повышать ставки", — говорит Пол Нолте, портфельный управляющий Kingsview Asset Management в Чикаго. "И это губительно для акций", — добавляет он.

Финансовые рынки полностью учитывают в котировках повышение ключевой ставки ФРС на 75 базисных пунктов на заседании центрального банка на следующей неделе.

"Мы стоим на пороге рецессии", — говорит Нолте.

Разница между доходностью 2- и 10-летних гособлигаций продолжила увеличиваться, что зачастую считается признаком грядущей рецессии.

По итогам торгов S&P 500 упал на 177,72 пункта, или 4,32%, до 3932,69 пункта. Nasdaq Composite упал на 632,42 пункта, или 5,16%, до 11635,01 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 1285,66 пункта, или 3,97%, до 31095,68 пункта.

Все 11 секторов S&P 500 завершили торги глубоко на негативной территории. Спад возглавил сектор коммуникационных услуг, значительные потери понесли потребительский дискреционный и технологический секторы.