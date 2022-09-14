МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги заметным падением, инвесторы опасаются "ястребиных" решений от центробанков, свидетельствуют данные торгов. Иена укрепилась после проведения Банком Японии ревизии обменных курсов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,8%, до 3237,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,14%, до 2100,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,44%, до 18856 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,58%, до 6828,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,78%, до 27818,62 пункта, корейский KOSPI — на 1,56%, до 2411,42 пункта.

Инвесторы в Азии ожидают, что центробанки их стран примут решительные меры для сдерживания инфляции по примеру Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики полагают, что в связи с высоким уровнем инфляции в США местный регулятор снова повысит учетную ставку, позже в сентябре, как минимум сразу на 0,75 процентного пункта.

Кроме того, азиатские рынки оценивают заявление генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно, согласно которому правительство страны не исключает принятия "различных мер", если ситуация с резким падением курса иены продолжится.

Трейдеры опасаются, что к таким мерам также может отнестись ужесточение монетарной политики ЦБ Японии, что негативно скажется на фондовом рынке.