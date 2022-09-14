Азиатские фондовые индексы закрыли торги падением в ожидании ужесточения монетарной политики
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги заметным падением, инвесторы опасаются "ястребиных" решений от центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,8%, до 3237,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,14%, до 2100,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 2,44%, до 18856 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,58%, до 6828,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,78%, до 27818,62 пункта, корейский KOSPI — на 1,56%, до 2411,42 пункта.
Инвесторы в Азии ожидают, что центробанки их стран примут решительные меры для сдерживания инфляции по примеру Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики полагают, что в связи с высоким уровнем инфляции в США местный регулятор снова повысит учетную ставку, позже в сентябре, как минимум сразу на 0,75 процентного пункта.
Кроме того, азиатские рынки оценивают заявление генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно, согласно которому правительство страны не исключает принятия "различных мер", если ситуация с резким падением курса иены продолжится.
Трейдеры опасаются, что к таким мерам также может отнестись ужесточение монетарной политики ЦБ Японии, что негативно скажется на фондовом рынке.
https://1prime.ru/Financial_market/20220914/838108941.html