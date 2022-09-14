МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду восстанавливаются после сильного падения торговым днем ранее, следует из данных торгов. Американский фондовый рынок показал сильнейшее падение за два года

По состоянию на 13.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,41%, до 31339 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 12191,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 3971,75 пунктов.

Во вторник после публикации данных об инфляции в США фьючерсы на фондовые индексы и сами индексы заметно упали. Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали замедления до 8,1%.

Таким образом, уровень инфляции в США по-прежнему остается высоким, что укрепляет ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой. Большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит учетную ставку на 0,75 процентного пунктов по итогам следующего заседания.