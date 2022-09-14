Фьючерсы на американские фондовые индексы восстанавливаются после сильного падения днем ранее
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду восстанавливаются после сильного падения торговым днем ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,41%, до 31339 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 12191,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 3971,75 пунктов.
Во вторник после публикации данных об инфляции в США фьючерсы на фондовые индексы и сами индексы заметно упали. Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали замедления до 8,1%.
Таким образом, уровень инфляции в США по-прежнему остается высоким, что укрепляет ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой. Большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит учетную ставку на 0,75 процентного пунктов по итогам следующего заседания.
https://1prime.ru/Financial_market/20220914/838111376.html