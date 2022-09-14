МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги среды снизился на 0,45%, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,06 процента

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,45%, до 2435,89 пункта, долларовый РТС — на 0,1%, до 1282,8 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.