МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются в рамках коррекции после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.50 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,41%, до 31233,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3954,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 11734,94 пункта.

Американские индексы открыли торги среды коррекционным ростом после того, как днем ранее значительно упали в свете публикации данных по инфляции в стране. Годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали замедления до 8,1%.

Инвесторы "были раздавлены вчера, потому что прогноз по инфляции оказался не таким хорошим, как мы думали, и Федеральной резервной системе США, вероятно, придется повышать ставки больше, чем они думали в течение цикла", приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика LBBW Карла Хейлинга (Karl Haeling). Но распродажа во вторник была "настолько сильной, что сегодня вы получите небольшой технический отскок", считает эксперт.