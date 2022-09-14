МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды снижением, инвесторы оценивают статистику по инфляции в США, а также статистику из Еврозоны, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,47%, до 7277,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 6222,41 пункта, немецкий DAX — на 1,22%, до 13028 пункта.

Днем ранее министерство труда США опубликовало данные по годовой инфляции в стране. Показатель составил 8,3% против июльских 8,5%, в то время как прогнозировалось снижение до 8,1%. Инвесторы считают, что Федеральная резервная система США будет ужесточать свою монетарную политику.

По данным CME Group, 70% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов в сентябре, а 30% закладывает повышение сразу на 100 базисных пунктов. Возможное повышение ключевых ставок снижает аппетит инвесторов к "рисковым" активам, к которым относятся и европейские акции.

Кроме того, ранее была опубликована статистика по промышленному производству в еврозоне. Так, объем промышленного производства в июле снизился на 2,4% в годовом выражении, а в месячном — на 2,3%. Аналитики считали, что годовой показатель вырос на 0,4%, а месячный — снизился на 1%. Рынки отреагировали на негативную статистику снижением.

"Центральные банки будут сохранять ястребиную позицию до конца года, а затем — увидим", — сказал агентству Блумберг руководитель отдела стратегий и исследований в области мультиактивов в Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn).