Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно на ряде факторов
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают различные факторы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,01%, до 3204,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,15%, до 2055,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,25%, до 18894 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,27%, до 6845,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 27875,5 пункта, корейский KOSPI снижается на 0,2%, до 2406,64 пункта.
Котировки азиатских индексов в четверг зависят от разных факторов. Так, например, японский индекс растет на статданных, согласно которым объем импорта в Японию в августе вырос в годовом выражении на 49,9%.
В то же время китайские индексы заметно снижаются после того, как ЦБ Китая сохранил учётную ставку на уровне 2,75%. Кроме того, рынки обратили внимание на прогноз экономики Китая агентства Fitch Ratings, которое прогнозирует замедление её роста до 2,8% в этом году в связи с коронавирусными ограничениями и затяжным спадом в сфере недвижимости.
https://1prime.ru/Financial_market/20220915/838117523.html