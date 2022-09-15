МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают различные факторы, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы снизились на негативной макроэкономической статистике

По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,01%, до 3204,88 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,15%, до 2055,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,25%, до 18894 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,27%, до 6845,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 27875,5 пункта, корейский KOSPI снижается на 0,2%, до 2406,64 пункта.

Котировки азиатских индексов в четверг зависят от разных факторов. Так, например, японский индекс растет на статданных, согласно которым объем импорта в Японию в августе вырос в годовом выражении на 49,9%.

В то же время китайские индексы заметно снижаются после того, как ЦБ Китая сохранил учётную ставку на уровне 2,75%. Кроме того, рынки обратили внимание на прогноз экономики Китая агентства Fitch Ratings, которое прогнозирует замедление её роста до 2,8% в этом году в связи с коронавирусными ограничениями и затяжным спадом в сфере недвижимости.