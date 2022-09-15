МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на золото ускорили снижение до двух процентов в четверг вечером, этот драгметалл торгуется около 1675 долларов за тройскую унцию, рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в связи с недавно вышедшими статданными по инфляции в стране будет повышать ключевую ставку, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Эксперты ожидают продолжение повышения ставок ФРС на фоне инфляции

По состоянию на 18.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 33,6 доллара, или на 1,97%, до 1 675,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,97%, до 19,183 доллара за унцию. Минутами ранее желтый металл дешевел на 2%. При этом утром золото дешевело на 0,58%, серебро — на 0,44%.

Ранее на этой неделе была опубликована статистика по годовой инфляции в США в августе — показатель составил 8,3% против июльских 8,5% при прогнозе в 8,1%. При этом целевой показатель Федеральной резервной системы (ФРС) США — два процента.

Низкие темпы замедления инфляции заставляют инвесторов ожидать от ФРС жестких монетарных шагов. Так, по данным CME Group, 80% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, на 75 базисных пунктов, другие 20% закладывают повышение сразу на 100 пунктов.

Ужесточение монетарной политики в США, в частности, чревато повышением доходности американского госдолга, который выступает в качестве альтернативного золоту направления "безопасных" инвестиций. Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) сейчас составляет 3,449% против уровня прошлого закрытия в 3,412%.

"В условиях роста процентных ставок по всему миру инвесторы предпочитают продавать активы, которые практически не приносят доходности, такие как акции с низким дивидендом и металлы", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).