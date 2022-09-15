МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются в рамках коррекции после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.37 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,13%, до 31095,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, до 11592,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,64%, до 3920,6 пункта.

Днем ранее американские индексы восстанавливались после серьезного падения во вторник, вызванного негативной статисткой по инфляции в США. По итогам августа рост цен составил 8,3% против 8,5% в июле, в то время как ожидалось снижение показателя до 8,1%. При этом целевой показатель для американской экономики — 2%.

Так, трейдеры считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет пытаться замедлить инфляцию с помощью ведения ещё более "ястребиной" политики, что, в свою очередь, может зайти слишком далеко и привести к рецессии. Теперь 74% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают от ФРС повышения ставки на 75 базисных пунктов, а другие 26% ожидают повышения сразу на 100 пунктов.