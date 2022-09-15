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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220915/838130935.html
Российский рынок акций немного повысился в основные торги
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Российский рынок акций в основные торги четверга повысился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на... ПРАЙМ, 15.09.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги четверга повысился на 0,44%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,44%, до 2446,59 пункта, долларовый РТС — на 0,41%, до 1288,03 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.