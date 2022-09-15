МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги четверга повысился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Fitch понизило прогнозы мировых цен на металлы

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,44%, до 2446,59 пункта, долларовый РТС — на 0,41%, до 1288,03 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет походить вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.