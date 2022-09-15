МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно снижением, инвесторы опасаются, что жесткие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США приведут к рецессии, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%, до 7 282,07 пункта, французский CAC 40 снизился на 1,04%, до 6 157,84 пункта, немецкий DAX — на 0,55%, до 12 956,66 пункта.

Европейские акции реагируют снижением на негативную инфляционную статистику в США. Ранее стало известно, что годовая инфляция в США в августе составила 8,3% против 8,5% в июле при прогнозе в 8,1%. Показатель сильно выше целевых 2%, установленных ФРС.

Для приведения инфляции к целевому показателю Федрезерв, как ожидается, будет повышать ключевую ставку. По данным опроса CME Group, 78% аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, на 75 базисных пунктов, а другие 22% закладывают повышение сразу на 100 пунктов. Инвесторы опасаются, что жесткие шаги американского регулятора могут привести к глобальной рецессии, что снижает спрос на "рисковые" активы, к которым относятся и европейские акции.

"Любая попытка продолжительного ралли в данный момент маловероятна — это действительно сложно, так как ФРС все еще находится в режиме ужесточения", — сказал агентству Блумберг портфельный менеджер Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).