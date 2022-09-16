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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220916/838134381.html
Российский рынок акций открыл торги небольшим снижением
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Российский рынок акций на старте торгов пятницы теряет 0,16%, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск сокращается на 0,16%, до 2442,58 пункта, долларовый... ПРАЙМ, 16.09.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов пятницы теряет 0,16%, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск сокращается на 0,16%, до 2442,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1282,37 пункта.