МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов пятницы теряет 0,16%, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск сокращается на 0,16%, до 2442,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1282,37 пункта.