МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу завершили торги сильным снижением вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Британские биржи падают на мрачных данных по розничным продажам

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,3%, до 3126,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,25%, до 2005,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,79%, до 18780,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,52%, до 6739,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,11%, до 27567,65 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,79%, до 2382,78 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие американских фондовых рынков сильным снижением. Пессимизм на рынках вызван ожиданиями повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США на 75 базисных пунктов на следующем заседании.

Такие ожидания основаны на статданных по инфляции в США, которая по-прежнему остается на высоком уровне — 8,3%.

"Все указывает на то, что ФРС еще раз повысит ставку на 75 базисных пунктов, когда соберется на следующей неделе. Вероятность того, что в ноябре ему снова придется стать "ястребиным", также повышается", — сказал агентству Блумберг экономист Bank J Safra Sarasin Рафаэль Ольшина-Маржис (Raphael Olszyna-Marzys).