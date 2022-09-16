МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером коррекционно растет после падения по итогам четверга почти на 2%, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Reuters: Stellantis и Renault остановят работу сборочных линий в Испании

По состоянию на 17.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 9,35 доллара, или на 0,56%, до 1 686,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,93%, до 19,448 доллара за унцию. При этом в четверг в ходе торгов цена на золото опускалась до 1 668,9 доллара — минимума с апреля 2020 года, а по итогам торгов дня драгоценный металл подешевел на 1,86%.

Динамика накануне обусловлена тем, что инвесторы ожидали от Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранения жесткой кредитно-денежной политики на основе статистических данных. Так, согласно опубликованным в четверг сведениям, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 сентября неожиданно снизилось и составило 213 тысяч при прогнозе в 226 тысяч.

Кроме того, во вторник минтруда США опубликовало данные по инфляции в стране в августе. Рост потребительских цен в стране замедлился до 8,3% в годовом выражении с 8,5% в июле, хотя ожидалось замедление до 8,1%.

Статистические данные заставляют трейдеров ожидать, что ФРС США будет повышать ключевую ставку на ближайшем заседании на следующей неделе. По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют повышение ставки на 75 базисных пунктов, в то время как 18% допускают повышение сразу на 100 пунктов.

"Трудно увидеть обвал (цены на золото — ред.), поскольку инфляция очень высока, а позиционирование уже короткое", — сказал агентству Блумберг глава отдела стратегии по металлам в Macquarie Group Ltd. Маркус Гарви (Marcus Garvey).