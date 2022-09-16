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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220916/838147183.html
Российский рынок акций снизился на 0,61% в пятницу
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Российский рынок акций в основные торги пятницы снизился на 0,61%, но подрос за неделю на 0,23%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 16.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги пятницы снизился на 0,61%, но подрос за неделю на 0,23%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,61%, до 2431,61 пункта, долларовый РТС — на 1,01%, до 1275,03 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,23%, РТС — на 0,98%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.