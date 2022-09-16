МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги пятницы снизился на 0,61%, но подрос за неделю на 0,23%, следует из данных Московской биржи. СМИ сообщили о массовом закрытии китайских производителей чипов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,61%, до 2431,61 пункта, долларовый РТС — на 1,01%, до 1275,03 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,23%, РТС — на 0,98%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 пройдет ее аукцион открытия.