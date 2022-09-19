МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже    
  GBP Великобритания — Банковские каникулы — выходной на Лондонской фондовой бирже    
1:10 AUD Австралия — Выступление главы отдела финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/ Джонатана Кернса    
10:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
12:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:45 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (август) -7,4% 3,2%
16:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
20:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Globaltrans — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB Globaltrans — вебкаст с инвесторами и аналитиками    
  RUB Аэрофлот — СД (об изменении условий сделки с заинтересованностью по передаче в сублизинг авиакомпании Россия воздушных судов Sukhoi Superjet 100)    