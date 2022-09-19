События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 сентября
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже
|GBP
|Великобритания — Банковские каникулы — выходной на Лондонской фондовой бирже
|1:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы отдела финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/ Джонатана Кернса
|10:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:45
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (август)
|-7,4%
|3,2%
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Globaltrans — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|Globaltrans — вебкаст с инвесторами и аналитиками
|RUB
|Аэрофлот — СД (об изменении условий сделки с заинтересованностью по передаче в сублизинг авиакомпании Россия воздушных судов Sukhoi Superjet 100)
https://1prime.ru/Financial_market/20220919/838160874.html