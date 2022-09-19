МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника снижением, следуя динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в США достигли пятинедельного минимума

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,35%, до 3115,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 1990,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,14%, до 18547 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,28%, до 6719,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,14%, до 2355,66 пункта.

Фондовая биржа Японии закрыта по случаю выходного дня. По итогам последних торгов, проводившихся в пятницу, японский индекс Nikkei 225 упал на 1,11%, до 27 567,65 пункта.

Снижение азиатских индексов обусловлено динамикой американских фондовых рынков в пятницу: индекс Dow Jones опустился на 0,45%, NASDAQ — на 0,9%, а S&P 500 — на 0,72%.

Снижение на американских биржах произошло из-за опасений возникновения рецессии в свете предстоящих повышений учётной ставки. Так, 80% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают от Федеральной резервной системы США повышения ставки на 0,75 процентного пункта, другие 20% — сразу на 1 п.п.

"Нам нужно дождаться повышения ставки ФРС, а затем понять точный график", — сказала агентству Блумберг главный стратег по Азии и Китаю в JP Morgan Chase & Co. Венди Лю (Wendy Liu).