МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,4% 2,8% (факт)
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,65% 3,65% (факт)
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 5,3% 1,6%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (август) 1,685 млн 1,61 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (август) -0,6%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (август) -9,6%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (август) 1,446 млн 1,445 млн
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 6,1%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,1% -0,1%
18:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 3,38%  
20:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 6,035 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Интер РАО — СД (избрание члена правления)    
  RUB Россети Сибири — СД (обсуждение состава разных комитетов СД)    
  RUB Россети Юг — СД (дорожная карта по развитию дополнительных /нетарифных/ услуг ПАО)    
  RUB РУСАЛ — СД (стратегия обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности компании)    