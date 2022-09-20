МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Участники рынка заключили 905 тысяч сделок за первую неделю проведения вечерних торгов на Московской бирже при объеме чуть менее 10 миллиардов рублей, следует из сообщения торговой площадки. Банк России рассказал, как изменился портфель неопытных инвесторов

"За первую неделю – с 12 до 16 сентября – во время вечерней сессии было заключено 905 тысяч сделок, в торгах приняли участие 106 тысяч клиентов 61 банка и брокерских компаний. Совокупный объем торгов за неделю составил 9,8 миллиарда рублей. Наибольший объем операций был зафиксирован в акциях Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Яндекса" и "Роснефти". Суммарное время торгов на рынке акций теперь составляет почти 14 часов в сутки", — говорится на сайте Московской биржи.

Регламент проведения торгов на Мосбирже был изменен в феврале текущего года после начала спецоперации на Украине для снижения волатильности и стабилизации ситуации на рынках.

Вечерние торговые сессии на фондовом рынке Московской биржи возобновились 12 сентября. Всего торги там продолжаются 14 часов – с 9.50 до 23.50 мск. Вечерняя торговая сессия проводится в период с 19.00 до 23.50 мск. На первом этапе на вечерних торгах на рынке акций стали доступны 46 инструментов, в том числе бумаги из индекса Мосбиржи.

Московская биржа также планирует продолжить расширение списка фондов, доступных в рамках вечерней сессии.