Участники рынка заключили более 900 тысяч сделок в первую неделю вечерних торгов на Мосбирже
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Участники рынка заключили 905 тысяч сделок за первую неделю проведения вечерних торгов на Московской бирже при объеме чуть менее 10 миллиардов рублей, следует из сообщения торговой площадки.
"За первую неделю – с 12 до 16 сентября – во время вечерней сессии было заключено 905 тысяч сделок, в торгах приняли участие 106 тысяч клиентов 61 банка и брокерских компаний. Совокупный объем торгов за неделю составил 9,8 миллиарда рублей. Наибольший объем операций был зафиксирован в акциях Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Яндекса" и "Роснефти". Суммарное время торгов на рынке акций теперь составляет почти 14 часов в сутки", — говорится на сайте Московской биржи.
Регламент проведения торгов на Мосбирже был изменен в феврале текущего года после начала спецоперации на Украине для снижения волатильности и стабилизации ситуации на рынках.
Вечерние торговые сессии на фондовом рынке Московской биржи возобновились 12 сентября. Всего торги там продолжаются 14 часов – с 9.50 до 23.50 мск. Вечерняя торговая сессия проводится в период с 19.00 до 23.50 мск. На первом этапе на вечерних торгах на рынке акций стали доступны 46 инструментов, в том числе бумаги из индекса Мосбиржи.
Московская биржа также планирует продолжить расширение списка фондов, доступных в рамках вечерней сессии.
https://1prime.ru/Financial_market/20220920/838184211.html