МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минфин России 21 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги на 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин готовит новый бюджет, который убережет экономику от разрыва

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 10 миллиардов рублей.

Министерство на прошлой неделе провело первый более чем за полгода аукцион по размещению ОФЗ. Ведомству удалось в полном объеме реализовать ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 24,846 миллиарда.

Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале — 40 миллиардов рублей по номинальной стоимости. По факту — это планы размещения ОФЗ на сентябрь, так как в июле и августе аукционы не проводились. Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от пяти до десяти лет включительно составляет 30 миллиардов рублей, от десяти лет — 10 миллиардов рублей.