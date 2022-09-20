МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе, трейдеры находятся в ожидании решений британского и американского центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,64% — до 7190,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 5979,47 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 12670,83 пункта.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует итоги своего двухдневного заседания. По данным CME Group, больше 80% аналитиков закладывают третье подряд повышение учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов – до 3-3,25%. ФРС также представит обновленные экономические прогнозы.

На этой неделе в четверг также пройдет заседание Банка Англии, по итогам которого, согласно ожиданиям экспертов, центробанк повысит свою ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%.