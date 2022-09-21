МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду, рынки оценивают новые политические риски и ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 18.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подрастает на 4,05 доллара, или на 0,24%, до 1 675,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,23%, до 19,418 доллара за унцию.

Ранее в среду указом президента России Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация. Трейдеры оценили политические новости с осторожностью и предпочли покупку "безопасных" активов, к которым относится и золото.

"Заявление президента Путина о частичной мобилизации всколыхнуло рынки сегодня утром, поскольку инвесторы ожидали, что главным событием недели будет заседание ФРС", — сказал порталу Market Watch старший трейдер Saxo Markets UK Уильям Мастерс (William Masters).

Впрочем, от этого заседание ФРС, итоги которого станут известны позднее в среду, не теряет своего значения. Инвесторы считают, что американский регулятор вновь повысит ставку рефинансирования для борьбы с высокой инфляцией. 80% аналитиков, опрошенных CME Group, прогнозируют повышение на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.

Некоторые инвесторы ждут глобальной рецессии вследствие ужесточения монетарной политики в различных странах мира, и это тоже повышает популярность золота как актива-убежища.