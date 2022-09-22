МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются, инвесторы опасаются мировой экономической рецессии, следует из данных торгов. Европе предрекли борьбу за выживание без газа из России

По состоянию на 10.48 по московскому времени британский индекс FTSE 100 снижается на 0,47%, до 7208,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,76%, до 5985,46 пункта, немецкий DAX — на 0,51%, до 12702,12 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на фондовые рынки США, которые завершили торги накануне сильным снижением, чему способствовали опасения рецессии мировой экономики. Такие опасения были вызваны результатами заседания Федеральной резервной системы США, которая во вторник повысила учетную ставку, и снова на 0,75 процентного пункта — до 3-3,25% годовых.

Федрезерв также понизил прогнозы ВВП США и повысил оценки инфляции, а также безработицы на текущий и следующий годы. А по итогам заседания глава регулятора Джером Пауэлл также отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию.

По словам старшего макростратега Nordea Asset Management Себастьяна Гали (Sebastien Galy), которые приводит агентство Блумберг, цены акций пока продолжат "колебаться из-за опасений рецессии и инфляции".