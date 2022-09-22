МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет в четверг, находясь у максимумов с февраля 2011 года, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций активно растет за счет бумаг "Газпрома"

Доходность десятилетних US Treasuries на 16.59 мск увеличивалась до 3,662% с уровня прошлого закрытия в 3,512%. Максимальное значение торгов составляло 3,67%, что является рекордным показателем с 10 февраля 2011 года.

Доходность тридцатилетних US Treasuries росла до 3,621% против уровня закрытия в 3,52%.

Трейдеры продолжают отыгрывать итоги прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США – регулятор в третий раз подряд поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов – до 3-3,25%.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что регулятор может пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года. Также он отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране.