МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в рамках коррекции в четверг вечером, рынки отыгрывают утреннее снижение, вызванное повышением ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 18.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3 доллара, или на 0,17%, до 1 678,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,14%, до 19,508 доллара за унцию. При этом утром, около 8.00 мск, золото дешевело на 0,41%, серебро — на 0,48%.

В среду Федрезерв ожидаемо повысил учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. Регулятор также понизил прогноз ВВП США и повысил оценку инфляции на текущий и следующий годы.

Кроме того, председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что до конца 2022 года ставка может быть повышена еще на 125 базисных пунктов, а также отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в США.

Решительные шаги и заявления американского регулятора помогли доллару укрепиться. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в среду преодолел уровень в 111 пунктов впервые с 2002 года, в четверг продолжает рост — на 0,71%, до 111,43 пункта. Укрепление доллара вызвало снижение цены на золото, так как чем он дороже, тем драгоценный металл недоступнее для покупки в другой валюте.

Портал MarketWatch приводит точку зрения главного рыночного аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam), который считает, что решение ФРС не повышать процентную ставку на 100 базисных пунктов, чего ожидали некоторые аналитики, помогло удержать золото от существенного ослабления.