МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга в минусе, инвесторы оценивают решения мировых центробанков, в частности Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,08% — до 7159,52 пункта, французский CAC 40 — на 1,87%, до 5918,5 пункта, немецкий DAX — на 1,84%, до 12531,63 пункта.

В среду были опубликованы итоги заседания ФРС США – регулятор третий раз подряд повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25%. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанк может повысить ставку на 125 базисных пунктов до конца 2022 года. Также он отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию в стране.

В четверг же состоялось заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор повысил свою ставку до 2,25% с 1,75%, а также спрогнозировал снижение ВВП Великобритании в третьем квартале. Пик годовой инфляции в стране в 2022 году придется на октябрь и составит чуть менее 11%.

На фоне решений центробанков на мировых рынках преобладает пессимизм – американские фондовые биржи торгуются в минусе, индексы Азии также закрылись снижением, а доллар укрепляется к евро.