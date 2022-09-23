События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 сентября
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День осеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|1,1%
|1,1%
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|50,6
|49,8
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|51,2
|50,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|49,1
|48,3
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|47,7
|47,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|49,6
|48,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь)
|48,9
|48,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|49,8
|49
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь)
|49,6
|49
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|47,3
|47,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|50,9
|50
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|0,8%
|-1,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|-0,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|1,1%
|-2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-0,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
|51,5
|51,1
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь)
|44,6
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|43,7
|45
|18:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|599
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|763
|21:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-68,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|227,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|97,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|11,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-281 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-57,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-80,7 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-7,3 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-11,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (о представлении ЕЖО в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество)
|RUB
|Роснефть — СД (об исполнении директив, о совершении ПАО сделки с обществом Группы и об изменении ПАО НК Роснефть сделок)
|RUB
|Ростелеком — СД (положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО, отчет по программе отчуждения непрофильных активов ПАО во 2кв2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20220923/838224618.html