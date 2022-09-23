МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День осеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже    
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 1,1% 1,1%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 50,6 49,8
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 51,2 50,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 49,1 48,3
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 47,7 47,2
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 49,6 48,7
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь) 48,9 48,2
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 49,8 49
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (сентябрь) 49,6 49
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 47,3 47,5
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 50,9 50
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 0,8% -1,2%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) -0,9%  
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 1,1% -2%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -0,6%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь) 51,5 51,1
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (сентябрь) 44,6  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 43,7 45
18:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 599  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 763  
21:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -68,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 227,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 97,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 11,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -281 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -57,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -80,7 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -7,3 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -11,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (о представлении ЕЖО в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество)    
  RUB Роснефть — СД (об исполнении директив, о совершении ПАО сделки с обществом Группы и об изменении ПАО НК Роснефть сделок)    
  RUB Ростелеком — СД (положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО, отчет по программе отчуждения непрофильных активов ПАО во 2кв2022)    