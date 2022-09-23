ВАШИНГТОНЮ, 23 сен — ПРАЙМ. В пятницу цены на золото держатся в узком диапазоне, в то время как доллар колеблется вблизи 20-летнего максимума. Вероятность продолжения агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США также оказывает давление на золото, которое не приносит гарантированного дохода. Foreign Policy: Китай тайно свергает доллар США

Около 06.58 по Гринвичу спот-цены на золото колебались у флэтовой линии, по 1670,19 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,3%, по 1678,20 доллара за унцию.

"Основная идея, которую осознали инвесторы по всему миру, заключается в том, что экономика Европы и США находится в серьезной опасности", — отметил Клиффорд Беннетт, главный экономист ACY Securities.

"Если ситуация начнет напоминать экономический коллапс, цены на золото могут подскочить до неожиданно (высоких) уровней", — считает он.