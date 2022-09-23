МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в конце рабочей недели снижаются, инвесторы оценивают ряд факторов, следует из данных торгов. США "катятся в ад", считает Трамп

По состоянию на 13.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,74%, до 29924 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,99%, до 11448,5 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 3740,25 пункта.

Пессимистичные настроение инвесторов отражают ряд негативных факторов. Одним из важнейших событий для рынков стало заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 0,75 процентного пункта.

Таким образом, "ястребиная" политика регулятора укрепила опасения по поводу рецессии в экономике.

Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 213 тысяч.