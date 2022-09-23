МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы сильно снижаются в пятницу: инвесторы суммируют негативные факторы недели, во главе которых — опасения рецессии, свидетельствуют данные торгов. США "катятся в ад", считает Трамп

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 1,16% — до 29726,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,51%, до 10902,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,38%, до 3706,52 пункта.

В конце торговой недели инвесторы оценивают ряд негативных факторов для индексов. Так, в среду Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.

Решение американского регулятора усилило опасения мировой рецессии.

Негатива добавила статистика по росту числа заявок на пособие по безработице в США за неделю.