КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Московская биржа прорабатывает вопрос доступа к биржевым торгам недружественных нерезидентов, но это не проект этого года, их допуск в текущих условиях разрушил бы рынок, сказал журналистам в кулуарах XIX Международного банковского форума глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. Российский рынок акций снизился по итогам основной сессии пятницы

"Запрещено (на биржевых торгах — ред.) делать резидентам (сделки с недружественными — ред.) нерезидентами, а так они торгуют, никто ничего не блокировал. Просто на бирже их нет, внебиржевой рынок есть, конечно. Никуда не девался. Есть указ президента, есть законы, которые сейчас ограничивают (биржевую торговлю с недружественными нерезидентами — ред.)", — сказал он.

"У нас же система Центрального контрагента, и формально Центральный контрагент, если недружественные нерезиденты торговали, заключал бы сделку с недружественными нерезидентами, что сейчас юридически невозможно. Я не уверен, что был бы спрос такой большой на эту услугу. Тем не менее, биржа прорабатывает этот вопрос, но это не проект этого года", — также отметил председатель наблюдательного совета биржи.

Он отметил, что когда регуляторно рынок был расщеплен на оншорный и офшорный — это было сделано по вполне понятным причинам — защитить внутренний рынок от избыточного предложения активов, которые формируются нерыночными причинами, от оттока капитала, защитить рубль и создать условия для продолжения эмиссии. Потому что, считает Швецов, если в РФ на рынке будет огромный навес предложения на продажу, то он породит на рынке облигаций рост процентных ставок, и ни один эмитент в этих условиях ничего не будет выпускать.

"Сохранение внутреннего рынка было сделано через введение, похожее на китайскую модель, где есть два рынка. Соединение рынка — это очень сложная задача, и регулятору вместе с правительством придется ее решать, и, возможно, это не один год займет, когда рынки соединятся. Точно совершенно это не вопрос этого года", — сказал Швецов.

"Заинтересована ли биржа? Конечно заинтересована, потому что бирже нужно как можно больше клиентов, как можно больше ликвидности, но не в текущих условиях, когда просто это предложение разрушило бы рынок", — отметил он.

"Мы считаем, что рынок должен быть рынком, информация должна быть, чтобы люди принимали решения не на основе интуиции, а на основе информации. И клиенты (принимали решения — ред.), у которых рыночный подход, которые принимают инвестиционные решения, исходя из своего понимания развития компании, а не в силу комплаенса, когда именно регуляторы велят закрыть портфели", — резюмировал глава наблюдательного совета Московской биржи.