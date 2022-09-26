МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 49,5 51,9 (факт)
8:35 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
10:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (сентябрь) 80,3 78,7
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (сентябрь) 97,5 96
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (сентябрь) 88,5 87
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -0,6%  
16:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
19:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 3,307%  
20:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB СОЛЛЕРС Авто — ВОСА (реестр закрыт 20.08.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Газпром нефть — СД (о статусе по созданию промышленной технологии разработки нетрадиционной нефти и основные достижения в области снижения стоимости добычи нефти в рамках реализации проектов по разработке баженовской свиты)    
  RUB Московская биржа — СД (тарифы срочного рынка и при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции)    
  RUB ТрансКонтейнер — СД (реестр непрофильного недвижимого имущества компании на 2022)    