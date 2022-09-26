МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются, общемировой пессимизм, вызванный, в частности, ожиданиями рецессии, охватил рынки, следует из данных торгов и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля

По состоянию на 13.21 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,96%, до 6951,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 5751,39 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 12220,6 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на фондовые торги в Азии и США, которые завершились сильным снижением. Такому пессимизму в мире способствовали опасения рецессии, поскольку финансовые регуляторы повышают учетные ставки в борьбе с инфляцией.

"Мы находимся в периоде глобального уныния, когда пессимизм охватывает разные страны по разным причинам", — сказал агентству Блумберг аналитик Эд Ярдени (Ed Yardeni).