События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 сентября
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,967 млн
|14:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (август)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (август)
|-0,1%
|-0,5%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июль)
|18,6%
|17%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|16:35
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|16:55
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (сентябрь)
|103,2
|104
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (август)
|-12,6%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (август)
|511 тыс
|500 тыс
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|3,23%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,035 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (о ходе проводимой работы по догазификации в субъектах РФ, о ходе внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения, о газоснабжении Хабаровского края с 2025)
https://1prime.ru/Financial_market/20220926/838253849.html