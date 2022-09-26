МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник торгуются с неоднозначной динамикой на фоне неопределенности в отношении глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. США начали новую игру: чем весь мир заплатит за рост доллара

По состоянию на 17.07 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,19% — до 29532,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq растет на 1,03%, до 10979,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,1%, до 3698,22 пункта.

Американские котировки торгуются с разнонаправленной динамикой в понедельник, поскольку инвесторы оценивают перспективы наступления глобальной рецессии. В связи с данными опасениями трейдеры предпочитают воздерживаться от "резких движений" на фондовых рынках.

Опасения рецессии возникли в связи с тем, что Федеральная резервная система США ужесточает монетарную политику. Так, по итогам сентябрьского заседания регулятор повысил учетную ставку на 75 базисных пунктов в рамках борьбы с высокой инфляцией.

"То, что рынку нужно будет увидеть сейчас, чтобы выйти из текущей головоломки, — это заметное снижение инфляционных данных", — сказал агентству Блумберг аналитик B. Riley Арт Хоган (Art Hogan).

Кроме того, на этой неделе ожидаются статданные по ВВП США во втором квартале. Аналитики полагают, что, по третьей, окончательной, оценке, показатель снизился на 0,6% к предыдущему кварталу.