МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цены на золото подскочили на 1% на фоне ослабления доллара. Тем не менее котировки остаются около 2,5-летнего минимума из-за перспектив дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, сообщает агентство Рейтер. Reuters: канадский доллар упал до двухлетнего минимума

Около 07.26 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1,1%, до 1639,94 доллара за унцию. В понедельник цены упали до 1620,20 доллара, минимума с апреля 2020 года.

Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением на 0,9%, по 1647,70 доллара за унцию.

Индекс доллара потерял 0,4%, откатившись от 20-летнего максимума, достигнутого в понедельник.

"Это временный скачок цен", — считает Вандана Бхарти из SMC Global Securities.

По ее словам, золото постепенно теряет привлекательность в качестве актива-убежища. "Сейчас медвежьих факторов для золота больше, поскольку ФРС планирует продолжить повышать процентные ставки", — добавила Бхарти.

Спот-цены на золото в 4-м квартале могут проверить на прочность уровень поддержки, расположенный на 1558 долларах за унцию, полагает технический аналитик Reuters Ван Тао. В случае прорыва ниже этого уровня цены могут продолжить снижение к 1437 долларам.