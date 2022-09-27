ЛОНДОН, 27 сен — ПРАЙМ. Во вторник медь торгуется с повышением на фоне ослабления доллара. Однако на рынке по-прежнему доминируют опасения относительно замедления мировой экономики и спроса на фоне повышения процентных ставок и роста запасов, сообщает агентство Рейтер. Золото подорожало на один процент

Около 09.57 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 0,8%, по 7401 доллару за тонну. В понедельник котировки упали до минимума с июля 2021 года на отметке 7292 доллара, которая на 32% ниже рекордного максимума 10 845 долларов, достигнутого в марте.

"В настоящее время рынки ориентируются на макроэкономические показатели, и рынок меди не исключение. Любое ослабление доллара будет содействовать росту цен, даже краткосрочному", — считает Джорди Уилкис, аналитик Sucden Financial.

"Однако учитывая слабые фундаментальные показатели, цены на медь, вероятно, продолжат снижаться", — добавляет он.

Доллар ослаб против других основных валют, делая сырьевые товары, номинированные в американской валюте, дешевле для держателей других валют. Если подобная тенденция сохранится, спрос на металлы может увеличиться.

Подобная корреляция важна для инвестфондов, использующих краткосрочные индикаторы для покупок и продаж.

Тем не менее потенциал роста цен на медь ограничен из-за возможного ослабления спроса в Европе на фоне энергетического кризиса, который содействует снижению промышленной активности.

В пятницу рынки будут ждать публикации индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, где антикоронавирусные ограничения существенно подорвали промышленную активность.

Запасы меди на складах LME выросли примерно на 30% с 15 сентября, до 130 850 тонн. Доля аннулированных варрантов при этом составляет 7% против 50% в конце августа. Все это ослабляет опасения по поводу доступности металла на LME. Доллар подешевел к основным мировым валютам

Свинец торгуется вблизи 2-летнего минимума 1748 долларов, достигнутого в понедельник. Активные продажи вызваны опасениями по поводу возможного снижения спроса на металл для производства автомобильных аккумуляторных батарей. Рынок встревожен, несмотря на приближение зимнего сезона, во время которого спрос на сменные аккумуляторы обычно растет. Недавно свинец торговался с повышением на 0,4%, до 1762 доллара за тонну.

Алюминий на LME торгуется с понижением на 0,3%, по 2132 доллара за тонну, а цинк упал в цене на 0,6%, до 2907 долларов. Олово подорожало на 0,3%, до 20 700 долларов, а никель упал в цене на 0,7%, до 22 055 долларов за тонну.