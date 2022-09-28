МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду заметно снижаются, инвесторы уклоняются от покупки рисковых активов из-за отсутствия определенности по поводу экономики, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Доллар США подскочил до 20-летнего максимума

По состоянию на 13.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,51% — до 29 044 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,13%, до 11 209,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,73%, до 3 636,5 пункта.

Отсутствие аппетита к рисковым активам, таким как акции, обуславливается опасениями рецессии экономики на фоне "ястребиных" решений центробанков. "Наша основная рыночная точка зрения заключалась в том, что давление в сторону ужесточения финансовых условий в США вряд ли прекратится пока экономика либо не войдет в явную рецессию, либо не продемонстрирует устойчивую инфляцию", — передает портал MarketWatch слова экономического аналитика Goldman Sachs Доминик Уилсон (Dominic Wilson).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Так, по данным СМИ, американская компания Apple не будет наращивать производство iPhone 14, поскольку спрос на данный товар оказался не высоким. На этом фоне акции компании дешевеют на предторгах на 3,7%.