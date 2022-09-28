МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов среды заметно растет, несмотря на внешний негатив, поддержку оказывает позитивные ожидания инвесторов от дивидендов "Газпрома", следует из данных торгов Московской биржи и комментариев экспертов. МИД призвал Байдена к ответу из-за угроз в адрес "Северного потока"

Индекс Мосбиржи к 15.03 мск растёт на 0,85%, до 1970,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1065,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 23 копейки, достигая 58,23 рубля, евро — на 68 копеек, до 55,48 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent растёт на 0,4%, до 85,2 доллара за баррель.

Игроки фондового рынка надеются, что в пятницу будет поставлена окончательная точка в вопросе выплаты или невыплаты рекордных дивидендных выплат "Газпрома", и точка эта будет крайне радостной, считает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Внешний же фон в среду не выглядит благоприятным для рынка — сохраняются на высоком уровне внешнеполитические риски и опасения по поводу динамики мировой экономики, добавляет Алексей Калачев из ФГ "Финам".

Европейские индексы ушли в минус после выхода данных, показавших снижение потребительского доверия в Германии и Франции, биржи Юго-Восточной Азии показали снижение после того, как Всемирный банк заметно понизил макроэкономический прогноз, падают цены на промышленные металлы, перечисляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ СТОИМОСТИ

"Котировки "Яндекса" поддерживает новость об открытии первого логистического центра в Санкт-Петербурге. В акциях "Газпрома" инвесторы по-прежнему отыгрывают дивидендную историю, продолжение позитивного тренда вероятно до закрытия реестра на получение дивиденда, которое состоится 11 октября", — отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

На слухах о том, что ЕС может смягчить ограничения относительно поставок российских удобрений, дорожают акции их производителей – "Куйбышевазота" (+4,71%), "Фосагро" (+1%), считает Калачев.

Также в лидерах роста стоимости — акции НКХП (+5,6%), ОАК (+3,31%), "Мечела" (+3,21%), Росбанка (+2,27%), ТМК (+1,74%), "Яндекса" (+1,6%).

Бумаги VK (-4,53%) остаются под давлением новости об удалении всех ее приложений из App Store.

Чернов уточняет, что "Русал" (-1,86%) дешевеет из-за падения мировых цен на алюминий. На Лондонской бирже металлов его стоимость опустилась ниже 2100 долларов за тонну впервые с февраля текущего года. Коррекция в ценах на алюминий — один из сигналов приближающейся рецессии, поясняет он.

"Акции "Полюса" (-1,95%) находятся под давлением из-за снижения мировых цен на драгоценные металлы. Золото дешевеет шестой месяц подряд ввиду рекордного укрепления доллара США", — добавил эксперт.

Лидерами падения капитализации становятся также Polymetal (-5,85%), "Роснефть" (-2,27%), ВТБ (-2%), Сбербанк (-1,51%), "Новатэк" (-1,42%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"С технической точки зрения индекс Мосбиржи может попытаться снять перепроданность, возвращаясь к уровню 2050 пунктов, где может встретить сопротивление. Пространство вниз открыто до 1700 пунктов, где можно будет встретить поддержку", — прогнозирует Калачев.

Без существенного изменения внешнеполитической или рыночной обстановки, скорее всего, фондовый индикатор продолжит совершать разнонаправленные движения в рамках коридора, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".