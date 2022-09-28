МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,01% — до 29132,14 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,34%, до 10793,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,18% — до 3654,5 пункта.

В среду биржи США в основном находятся под влиянием негативных факторов. Во-первых, рынки все больше опасаются глобальной рецессии на фоне ужесточения монетарной политики ФРС и других мировых центробанков.

По итогам сентябрьского заседания американский регулятор повысил учетную ставку на 75 базисных пунктов. Рынки полагают, что ФРС продолжит повышать ее, пока не достигнет определенного уровня инфляции в стране.

Во-вторых, трейдеры оценивают внутренние корпоративные новости. Так, по данным СМИ, американская компания Apple не будет наращивать производство iPhone 14, поскольку спрос на него не оправдал ожиданий. На этом фоне акции компании дешевеют на 4,4%.