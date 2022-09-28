МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Золото дорожает в среду вечером почти на 2%, приближаясь к уровню 1670 долларов за тройскую унцию, рынки оценивают валютные котировки и снижение курса доллара, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 18.58 по московскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 30,95 доллара, или на 1,89%, до 1 667,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,3%, до 18,758 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,61%, до 113,41 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что подогревает спрос на этот драгоценный металл и поддерживает рост цены на него.

В то же время доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,777% с уровня прошлого закрытия в 3,963%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

"Трейдеры и инвесторы очень внимательно следят за валютными рынками", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco Metals Джима Выкоффа (Jim Wyckoff).