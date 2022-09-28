МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды умеренным ростом – заявление Банка Англии о покупке гособлигаций поддержало рынки, но трейдеры по-прежнему опасаются рецессии, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3% — до 7005,39 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 5765,01 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 12183,28 пункта.

Ранее в среду Банк Англии заявил, что сделает все необходимое для восстановления спокойствия на финансовых рынках, а именно — будет временно осуществлять покупку долгосрочных государственных облигаций Великобритании с 28 сентября. Курс фунта стерлингов, как и европейские акции, отреагировал на заявление регулятора повышением.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему опасаются, что резкое повышение ключевых ставок мировых центробанков приведет к замедлению экономической активности и началу глобальной рецессии. Эти опасения сдерживают рост рисковых активов, таких как европейские акции.

"Страх перед рецессией, вызванной ужесточением монетарной политики, свел на нет восстановление, которое мы наблюдали на фондовых рынках в течение большей части лета…", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик брокера Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).