МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром за счёт возобновившегося ралли доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Курс доллара снова растет к основным мировым валютам

По состоянию на 8.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 16,85 доллара, или на 1,01%, до 1653,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,35%, до 18,633 доллара за унцию.

Как сказал порталу Market Watch директор по исследованиям Bullion Vault Эдриен Эш (Adrian Ash), котировки золота продолжают оставаться под давлением сильного доллара.

Курс доллара в четверг вновь растет к другим мировым валютам, что негативно для котировок золота, исчисляемых в этой валюте, поскольку делает его менее доступным для обладателей других валют.

"Скачок цен на золото в среду подчеркивает, насколько "всемогущим" стал доллар в этом месяце", — сказал Эш.

В среду же металл, напротив, подорожал на 2%. Это было связано, как отмечает Эш, с оптимизмом на валютном рынке после заявления британского центробанка о намерении осуществлять покупку долгосрочных гособлигаций Великобритании.