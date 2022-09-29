МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цена на медь значительно снижается в четверг после роста более чем на 2% в среду, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 9.02 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,35%, до 3,335 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,94%, до 7422 долларов, алюминия – на 0,47%, до 2124 долларов, цинка – сократилась на 0,3%, до 2853 долларов.

Котировки промышленного металла вновь вернулись к снижению после сильного роста днем ранее. В среду медь подорожала на 2,3% на общерыночном оптимизме, вызванном заявлением британского центробанка – регулятор намерен временно осуществлять покупку долгосрочных гособлигаций Великобритании. Такое решение было принято после падения курса фунта стерлингов до исторического минимума по отношению к доллару.