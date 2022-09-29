МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Алюминий дорожает на Лондонской бирже на 7%, никель на 5% после сообщения о возможности запрета ею новых поставок металлов из России, следует из данных торгов.

На Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 15.10 стоимость тонны алюминия растет на 7,3%, до 2 279 долларов, полутора тонн никеля — на 4,98%, до 22 889 долларов.

Ранее в четверг агентство Блумберг сообщало, что Лондонская биржа металлов (LME) обсудит возможный запрет новых поставок российского металла на свои склады. Уточняется, что начало обсуждений не означает принятие окончательного решения, однако этот шаг "знаменует изменение в подходе".